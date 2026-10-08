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VIDEO | Incendiaron otra vez una estación de servicio abandonada en Tolosa y crece el temor de los vecinos

El fuego se registró en el predio de 119 y 532. Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa reclamaron medidas

Por Redacción

Una estación de servicio de gas abandonada volvió a ser escenario de un incendio en Tolosa y generó preocupación entre los vecinos de la zona. El episodio ocurrió este martes en el predio ubicado en 119 y 532, donde ya se había registrado otro fuego recientemente.

El incendio provocó la llegada de bomberos y policías y volvió a poner el foco sobre las condiciones en las que se encuentra el lugar. Los vecinos expresaron su preocupación debido a que se trata de una antigua estación de servicio de gas y señalaron que las instalaciones permanecen en el predio.

“Por segunda vez nuevamente prendieron fuego la estación de servicio INI de gas de 119 y 532. Todos los vecinos están alterados, con nerviosismo y miedo a que se produzca una explosión”, expresaron desde la Asamblea Vecinal de Tolosa.

Reclamo por las medidas de seguridad

Eduardo Hache, referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa, cuestionó que todavía no se hayan concretado algunas de las medidas de seguridad que, según sostuvo, habían sido anunciadas por el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata.

“Habían dicho que iban a tapear las instalaciones y, a su vez, que iban a alambrar”, señaló Hache. Según explicó, también se habían mencionado otras intervenciones para evitar el acceso al predio.

“Los vecinos ya estamos cansados, realmente, con mucho miedo”, afirmó el referente vecinal, quien remarcó que las instalaciones corresponden a una antigua estación de gas.

El nuevo incendio volvió a generar preocupación en el barrio y reavivó el reclamo de los vecinos para que se adopten medidas que permitan evitar nuevos episodios en el predio.

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa reclamaron respuestas y señalaron que la presencia de bomberos y policías durante el episodio volvió a alterar la tranquilidad de la zona.

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