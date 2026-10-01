Incendiaron un estudio de danza de La Plata: denuncian ataque intencional y apuntan a un acto de odio

Un estudio de danza de La Plata quedó seriamente afectado por un incendio que, según denunciaron sus responsables, habría sido provocado de manera intencional. El hecho ocurrió en las inmediaciones de 173 y 522 y generó preocupación entre alumnos, profesores y familias vinculadas al espacio.

De acuerdo con el testimonio difundido por el propio estudio, desconocidos habrían rociado con nafta las puertas y ventanas del lugar antes de iniciar el fuego. Las llamas provocaron importantes daños en las instalaciones y dejaron prácticamente destruidas las inmediaciones del establecimiento.

Uno de los datos que generó mayor preocupación fue que el incendio se produjo apenas unos 15 minutos después de que finalizara un ensayo general. Por ese motivo, desde el estudio remarcaron la gravedad del episodio y sostuvieron que, de haberse producido mientras los alumnos permanecían allí, las consecuencias podrían haber sido aún mayores.

El espacio había cobrado notoriedad recientemente luego de participar en competencias de danza en Córdoba y representar a La Plata con buenos resultados. Según explicaron sus responsables, allí concurren más de 300 alumnos y trabajan alrededor de diez profesores, además de recepcionistas, coordinadores y otras personas que forman parte de la comunidad del estudio.

"Esto no fue un accidente", señalaron desde el establecimiento al hacer público el hecho, y plantearon que el objetivo habría sido provocar un daño contra el proyecto y la comunidad que se formó alrededor de la danza.

En ese sentido, desde el estudio también pidieron la colaboración de los vecinos de la zona. Solicitaron que cualquier persona que haya visto movimientos sospechosos alrededor de la medianoche en la zona de 173 y 522 aporte información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación, los responsables del espacio buscan determinar quiénes estuvieron detrás del incendio y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el ataque. Por el momento, la principal hipótesis planteada públicamente por el estudio es que se trató de un hecho intencional.