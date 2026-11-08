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Incendio en Transener: bomberos trabajaron en una estación que abastece a La Plata, CABA y el AMBA

Por Redacción

Un incendio en componentes eléctricos de la estación transformadora de Transener generó preocupación este domingo y provocó interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a vecinos de distintos sectores de la zona oeste de La Plata.

El episodio se registró alrededor de las 10.40, cuando los Bomberos Voluntarios de El Peligro recibieron un llamado de alerta que advertía sobre un foco de incendio en el predio de la estación transformadora, una infraestructura clave que abastece de energía a La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante la emergencia, se desplazó una dotación del móvil 4, a cargo del ayudante mayor Nicolás Aguilera. Al llegar, los bomberos constataron que el fuego afectaba componentes eléctricos de la subestación y comenzaron las tareas para controlar las llamas.

En el operativo también trabajaron una dotación de Bomberos de Abasto y personal técnico de Transener. Según el parte oficial, el incendio pudo ser extinguido y no se registraron daños mayores.

"Se está trabajando en priorizar el servicio a todos los vecinos", dijeron las fuentes que accedió EL DÍA durante esta tarde. 

Cortes de luz en la zona oeste

El incidente tuvo repercusiones en el servicio eléctrico y varios vecinos de la zona oeste de La Plata reportaron interrupciones en el suministro durante la jornada.

La situación generó preocupación debido a la importancia de la estación transformadora, que forma parte de la infraestructura energética que abastece a una amplia región del país.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron el incendio ni el alcance total de las interrupciones eléctricas.

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