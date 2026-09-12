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FOTOS | Incendio en un chalet asustó a los vecinos de La Loma: bomberos apagaron las llamas

Por Redacción

El hecho ocurrió hoy a la madrugada en una propiedad ubicada en la calle 43 entre 27 y 28. Según informaron fuentes policiales, el fuego se habría originado por un incidente doméstico. No hubo personas heridas.

Un incendio se registró este sábado en una vivienda de La Loma, generando un operativo de emergencia en la zona que está a una cuadra del Colegio San Cayetano. 

Tras recibir el aviso, se hicieron presentes efectivos de Bomberos del Cuartel San Carlos, quienes trabajaron en el lugar y lograron sofocar el foco ígneo.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, comentaron: "Se volvió a encender el fuego durante esta mañana del sábado en el chalet, los vecinos llamaron a los bomberos y tuvo que trabajar de nuevo una dotación para extinguir el fuego total. Muchas velas, ropa y papeles había en el inmueble". 

De acuerdo con la información oficial, el incendio se habría producido como consecuencia de un incidente doméstico. Al momento del episodio, no se registraron personas heridas.

Las circunstancias en las que se inició el fuego quedaron bajo análisis, mientras que los bomberos realizaron las tareas correspondientes para controlar completamente la situación.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO QUE CAPTARON LOS VECINOS DE LA LOMA

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