Incendio y evacuados en la estación de trenes de Constitución

Un incendio se desató este jueves en una escalera mecánica de la estación de trenes de Constitución y hay operativo en el lugar, por lo que fue evacuada y cerrada para el trabajo de los Bomberos.

El operativo por parte de Bomberos y SAME se desarrolla en la Estación Constitución, en el ingreso por la avenida Brasil, por un foco de incendio debajo de una escalera mecánica.

La estación fue desalojada y hasta el momento se asistió a un paciente en el lugar, que luego fue trasladado al Hospital Penna confirmaron las fuentes policiales que accedió EL DÍA.

EL COMUNICADO OFICIAL DE TRENES ARGENTINOS

Al respecto, Trenes Argentinos lanzó un comunicado oficial y detallaron: "Trenes Argentinos comunica que a las 8:50 se produjo un principio de incendio en el subsuelo de la estación Plaza Constitución. Como consecuencia, uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado".

"Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación. El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales", finalizaron en el escrito que lanzaron esta mañana.