Incendio y muerte en La Plata

Un hombre de 34 años murió este lunes tras el incendio de una vivienda precaria de madera en la zona de 186 y 516 bis, en Abasto. Bomberos acudieron al lugar para controlar el fuego y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Según el reporte policial, la víctima fue identificada como Alejandro Ramón Servián Díaz, de nacionalidad paraguaya, quien fue encontrado sin vida en el lugar. El incendio afectó una casilla de madera de construcción precaria y, una vez finalizadas las tareas de los bomberos, se planteó como una de las hipótesis iniciales que el fuego se hubiera originado accidentalmente en el cableado precario de una estufa halógena.

Esa posibilidad todavía debe ser confirmada por los peritajes, ya que las circunstancias en las que comenzó el fuego se encuentran bajo investigación.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, mientras que la Policía dispuso la preservación de la escena y solicitó la intervención de Policía Científica y de la Morgue Policial. Además, se inició un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

La causa fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3. También se dio intervención a los organismos correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.