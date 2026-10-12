VIDEO | Incendio y tensión en Barrio Norte de La Plata: se prendió fuego una casa a metros de la Comisaría

Un incendio generó preocupación este lunes en Barrio Norte de La Plata, cuando las llamas afectaron la zona de la cochera de una vivienda ubicada en 8 entre 37 y 38, a pocos metros de la Comisaría Segunda. Una enorme columna de humo se apreciaba desde varias cuadras.

Según relataron testigos, el fuego alcanzó el portón de acceso, que sería de madera, y lo consumió rápidamente. Al advertir el olor a humo y luego ver las llamas, los vecinos salieron a la calle y dieron aviso a los bomberos.

El episodio provocó momentos de preocupación en la cuadra, aunque no se registraron personas heridas. La calle estuvo cortada mientras se desarrollaba el operativo.

Un antecedente en la misma vivienda

El incendio volvió a poner la atención sobre esa propiedad, que ya había sido escenario de un episodio similar en mayo de 2024.

En aquella oportunidad, un incendio en la casa ubicada en 8 entre 37 y 38 generó un importante despliegue de emergencia. En el lugar trabajaron una dotación de Bomberos del Cuartel Central de La Plata, una ambulancia del SAME, personal de Defensa Civil y varios patrulleros.

En ese momento, vecinos habían señalado que en la vivienda residía una mujer que vivía sola y describieron una importante acumulación de objetos y residuos en el interior.

Ahora, un nuevo foco de incendio en la misma propiedad volvió a generar inquietud entre los vecinos de Barrio Norte.