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Incendio y tensión en una pensión de La Plata: el fuego consumió una vivienda y evacuaron a los vecinos

Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la noche del martes en una propiedad de calle 2 entre 69 y 70. Trabajaron dos camiones de bomberos y otras dos dotaciones más pequeñas. No hubo víctimas.

Por Redacción

Un incendio de gran magnitud generó momentos de tensión durante la noche del martes en una pensión ubicada en calle 2 entre 69 y 70, en La Plata. Las llamas consumieron por completo la vivienda del frente de la propiedad y obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia, con la participación de bomberos y agentes municipales.

"La casa de adelante fue consumida por el fuego, solo quedaron los dos departamentos del fondo", señaló una fuente policial a EL DÍA al describir los daños que dejó el siniestro.

La situación fue advertida por un móvil de la Secretaría de Seguridad, que confirmó el incendio y solicitó la presencia de bomberos y de un patrullero. A partir de ese momento, se organizó un operativo en el lugar y los móviles municipales establecieron un perímetro para resguardar la zona.

Para combatir las llamas trabajaron dos camiones de bomberos y otras dos dotaciones más pequeñas. Además, se activó un protocolo de seguridad y los agentes municipales dispusieron la salida preventiva de los vecinos de las viviendas linderas, ante el riesgo que representaba el avance del fuego.

Pese a la magnitud del incendio y a la preocupación que generó entre quienes viven en los alrededores, no se registraron víctimas. Según se informó, las jóvenes que habitan la propiedad no se encontraban en el lugar cuando comenzó el fuego y llegaron varias horas después.

El episodio dejó importantes daños materiales en la parte delantera de la vivienda, mientras que los dos departamentos ubicados en el fondo lograron quedar en pie. El operativo generó preocupación entre los vecinos de la zona durante buena parte de la noche.

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