Indagan a los detenidos por la masacre de Varela

Los cuatro nuevos detenidos en el caso por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela serán indagados hoy por el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

Luego de los múltiples allanamientos en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta, se espera que el magistrado les tome declaración indagatoria a Chieto, de 36 años; Olivera, de 70; Quispe Gallardo, de 19; y Mansur, de 52, como fueron identificados.

Sus relatos, de aceptar hablar, podrían ser de suma importancia. Los investigadores creen que los cuatro nuevos implicados no participaron de los crímenes, pero sí formarían parte de la segunda línea operativa y de encubrimiento de la organización.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y ante este escenario Lucas Contreras Alderete, abogado de “Pequeño J”, el principal acusado, emitió un comunicado en el que expuso su “más profunda preocupación”.

“Queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la filtración de elementos de prueba de extrema sensibilidad, los cuales fueron obtenidos en una serie de allanamientos realizados mientras el expediente se encontraba bajo secreto de sumario”, destaca el escrito al que accedió este medio.

“Resulta inaceptable que, estando el expediente reservado para las partes, se utilicen estas filtraciones selectivas para manipular a la opinión pública”, mencionó.