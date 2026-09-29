Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SIN NOVEDADES EN EL CASO DEL VECINO QUE PIDIÓ LA DETENCIÓN DE SU PROPIO HIJO

Indiferencia, la peor respuesta al flagelo de la droga

Archivo

Por Redacción

Un padre reconoció a su propio hijo entre los sospechosos de un violento asalto en La Plata, se presentó en una comisaría y pidió que lo detengan. Denunció que está “perdido en la droga”, que teme que pueda lastimar a alguien y que desde hace tiempo intenta ayudarlo. Pese a la gravedad del ataque, las imágenes y las identificaciones aportadas, por el momento no hubo novedades judiciales.

Hay historias que exponen una problemática mucho más profunda que el delito que las origina. Esta es una de ellas. Y la adelantó este diario en su edición anterior.

Un hombre llegó a la comisaría quinta con una decisión difícil: denunciar a su propio hijo. No lo hizo para vengarse ni para castigarlo. Dijo que lo hizo porque tiene miedo. Miedo de que el consumo de drogas lo termine destruyendo y de que, en ese camino, termine lastimando a otra persona.

El hombre, identificado como Juan O., aseguró haber reconocido a su hijo en las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron un violento asalto ocurrido en 64 entre 20 y 21. Allí, un vecino de 40 años fue atacado cuando regresaba a su casa junto a su sobrina de 8 años.

La víctima terminó con una herida en el párpado izquierdo provocada con una navaja. La niña quedó en estado de shock.

La frase resume el drama de muchas familias que quedan atrapadas entre el consumo problemático y, lo más grave aún, la indiferencia oficial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?