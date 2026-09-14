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Indignación: a plena luz del día, robó un cajón de morrones y se dio a la fuga en Los Hornos

Por Redacción

Este lunes, minutos después del mediodía, un robo provocó una fuerte indignación en el centro comercial de Los Hornos. Un sujeto a bordo de una moto, en la intersección de las avenidas 137 y 66, se acercó al frente de una verdulería simulando ser un cliente más y tomó una caja repleta de morrones, para luego darse a la fuga.

El episodio, que duró apenas unos segundos, generó un profundo malestar entre los vecinos, quienes padecen delitos reiterados en esa zona. Las cámaras de vigilancia captaron la secuencia y se puede observar los movimientos del individuo encapuchado, con un pantalón azul y una campera negra.

El ladrón, esperó el momento preciso de distracción general para sustraer la mercadería sin alertar a nadie y cargarla en su rodado.

Tras el ilícito, los comerciantes y vecinos del barrio viralizaron el video para visibilizar el suceso. Además de manifestar su enojo por el ataque, los frentistas reforzaron los controles a través de mensajes y llamados ante la posible reaparición del sujeto en las calles comerciales de la zona. 

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