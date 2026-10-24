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El noveno en este año

Indignación en Tolosa por otro robo en un jardín

Por Redacción

El Jardín de Infantes N° 981 de Tolosa volvió a ser blanco de delincuentes y la indignación de la comunidad educativa crece: en lo que va del año, el establecimiento ya sufrió nueve robos. El último ataque ocurrió durante la madrugada en el edificio ubicado en 120 y 523, donde rompieron puertas, se llevaron elementos y provocaron destrozos en las instalaciones.

La denuncia fue difundida por la Asamblea Vecinal Tolosa, cuyos integrantes expresaron su preocupación por la reiteración de los hechos. “Es maldad pura los destrozos que realizaron en el lugar”, expresaron desde la organización vecinal al dar a conocer lo ocurrido.

Entre los elementos sustraídos se encuentran un parlante de ocho pulgadas y una pava eléctrica, además de otros objetos de valor. Sin embargo, el mayor enojo de los vecinos estuvo puesto en los destrozos: según denunciaron, los delincuentes rompieron libros, cartulinas y afiches, y destruyeron trabajos realizados por los alumnos.

El nuevo episodio reavivó los reclamos por la seguridad. Desde la asamblea señalaron que la falta de patrullaje en la zona favorece la repetición de estos ataques.

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