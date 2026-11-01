Inhabilitaron al conductor que atropelló a un menor

El conductor de 68 años que atropelló a un adolescente de 14 mientras circulaba a alta velocidad en una presunta picada en Guernica fue inhabilitado preventivamente para manejar por un juez provincial de Tránsito de La Plata. La medida alcanza a Miguel Ángel Monteferrante, quien permanece imputado por lesiones culposas agravadas por conducción temeraria y exceso de velocidad.

La resolución fue firmada por el juez Ricardo Di Bella, quien dispuso además que el hombre deberá someterse a nuevos exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos para recuperar la posibilidad de conducir. El accidente ocurrió el 25 de octubre en Eva Perón y la calle 113, en Guernica, partido de Presidente Perón.

Según la investigación, el Audi Q7 que conducía Monteferrante participaba de una picada con otro vehículo cuando embistió al adolescente, que circulaba en bicicleta. El chico sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.