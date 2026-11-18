El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREgE) informó ayer que inició de oficio los peritajes por la explosión y el posterior incendio ocurrida el viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Mediante un comunicado oficial, al que accedió este medio, “el Ente reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan”, mientras que “los resultados quedarán a disposición de la Justicia”.

El organismo informó que el mismo día del siniestro fatal envió una nota formal a Metrogas para pedir “información detallada” sobre el hecho, y explicó: “Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año”.

Asimismo, agregaron: “En paralelo, equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en el lugar del hecho. Para completarlas, es necesario que se retiren los escombros de la zona afectada, a fin de poder acceder a los pozos de la obra”.

Para finalizar, el ENReGE envió sus condolencias a la familia y amigos de la única víctima fatal confirmada hasta el momento, cuya identidad se desconoce hasta el momento, mientras que se solidarizó con los vecinos damnificados y los heridos.

Como se sabe, el Municipio, en medio de fuertes críticas, inició un plan de contingencia para los afectados por la explosión.