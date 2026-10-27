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VIDEO | Inseguridad al rojo vivo en Tolosa: desguazaron un auto y lo incendiaron a plena luz del día

Por Redacción

La inseguridad en la localidad de Tolosa se sufre a cualquier hora y en distintas sectores desde hace ya tiempo. En las últimas horas, los vecinos de 524 bis entre las calles 121 y 122, tuvieron que lamentar un nuevo accionar perpetrado por un grupo de malvivientes que convirtió un espacio en un cementerio de vehículos abandonados de dudosa procedencia. Allí, sustraen sus repuestos y finalmente los incendian para borrar cualquier tipo de rastro.

El último episodio tuvo lugar este martes a plena luz del día y toda la secuencia fue grabada con teléfonos celulares por los propios frentistas. Minutos después de las 7 de la mañana, un auto ingresó al sector. Acto seguido, un individuo dedicó los siguientes veinte minutos a desarmar piezas clave del rodado. Consumado el robo de autopartes, el sujeto inició las llamas que consumieron la carrocería y provocó una espesa columna de humo negro visible a la distancia.

Los frentistas y comerciantes que viven a diario este tipo de situaciones aseguraron que los responsables operan con total normalidad. Lejos de tratarse de un hecho aislado, esta dinámica de robo, desguace y fuego se reitera de manera habitual, situación que colmó la paciencia ante la falta de controles.

Frente a este escenario de vulnerabilidad, los vecinos apuntaron contra las autoridades de seguridad por la nula intervención durante los ilícitos, pese a los constantes avisos a la central de emergencias.

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