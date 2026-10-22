Inseguridad: ató a una mujer frente a sus hijos y la golpeó

Un delincuente armado irrumpió de madrugada en un departamento de La Plata, sorprendió a una mujer que dormía junto a sus dos hijos, la golpeó en la cabeza con un arma de fuego y la amenazó para que le entregara dinero y la contraseña de su celular. Después, la ató de las muñecas con un cordón y le tapó la boca con una prenda antes de escapar con distintas pertenencias. La víctima quedó inmovilizada y fue uno de sus hijos quien finalmente logró liberarla.

Fuentes policiales detallaron a EL DIA que el violento episodio ocurrió ayer de madrugada -alrededor de las 2.30- en una vivienda ubicada en calle 68 entre 3 y 4, en un sector de La Plata situado en las inmediaciones de las plazas Matheu y España. El caso quedó bajo investigación con la intervención de efectivos de la comisaría Novena y fue caratulado, en principio, como “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso este diario, la mujer, de 42 años, se encontraba descansando junto a sus dos hijos cuando el delincuente ingresó por un ventanal que da hacia la cochera del propietario del departamento. La irrupción se produjo en plena madrugada, cuando la familia estaba desprevenida y dentro de la vivienda no había posibilidad de anticipar lo que estaba por suceder.

Una vez adentro, el implicado comenzó a exigirle dinero y la contraseña de su teléfono celular. En medio de las amenazas, la golpeó en la cabeza con la culata del arma, en una secuencia que convirtió el robo en una situación de extrema violencia.

Atada y amordazada

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la violencia continuó incluso después de las primeras agresiones.

Siempre según el relato de la víctima, el delincuente le sujetó las muñecas con un cordón amarillo y le tapó la boca con un pantalón. De esa manera, buscó inmovilizarla e impedir que pudiera pedir ayuda mientras terminaba de llevarse sus pertenencias. Luego abandonó el departamento por la puerta de calle.

La mujer quedó en una situación de absoluta vulnerabilidad: además de las lesiones y el miedo que le provocó el ataque, no podía liberarse por sus propios medios ni alertar a alguien de lo que acababa de suceder. La posibilidad de recibir ayuda dependía de que alguien advirtiera lo ocurrido o de que consiguiera soltarse. Finalmente, fue uno de sus hijos quien logró desatarla.

Superado el peligro inmediato y con los menores todavía bajo el shock de lo vivido, la familia debió afrontar los momentos posteriores al asalto, marcados por la violencia con la que actuó el ladrón. Mientras intentaban calmar a los chicos y evaluar las lesiones que sufrió la mujer en la cabeza, comenzaron a revisar qué faltaba en la vivienda.

Entre los elementos denunciados como robados figuran dos celulares, una billetera con tarjetas bancarias, documentación personal, dinero en efectivo y las llaves del departamento.

Buscan identificar al ladrón

La investigación deberá establecer cómo llegó el asaltante hasta la vivienda, por dónde escapó y si contó con algún tipo de información previa sobre los movimientos de sus ocupantes.

En la denuncia radicada en la seccional, la víctima describió al sospechoso como un hombre de entre 20 y 25 años. “Llevaba ropa deportiva negra y un gorro que le cubría la cabeza”, agregó además la damnificada. Por el momento, esos datos forman parte de la descripción aportada y no se informó que haya sido identificado.

Un ladrón entró a robar mientras dormían, agredió a la madre con un arma y la amordazó

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es si el sospechoso conocía de antemano las características de la vivienda o si aprovechó alguna condición que le permitió ingresar sin ser advertido, o fue totalmente un hecho al azar.

También será clave establecer el recorrido que realizó antes y después del robo, así como reunir elementos que permitan reconstruir su fuga. Por el momento, no trascendieron datos sobre posibles registros de cámaras de seguridad ni sobre la existencia de testigos que hayan podido aportar información para avanzar en su identificación.

El ingreso por un ventanal que da hacia la cochera también será un aspecto relevante para reconstruir la mecánica del hecho. Los investigadores deberán establecer si el acceso presentaba alguna vulnerabilidad y si existen elementos que permitan determinar cómo logró entrar.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la inseguridad que afecta a distintos barrios de La Plata y expone la vulnerabilidad de quienes sufren una irrupción violenta mientras descansan. En este caso, el asaltante logró ingresar al departamento y escapar después de golpear y dejar inmovilizada a la víctima, un accionar similar al de reiterados casos reportados en las últimas semanas en la región.

Mientras tanto por estas horas, y con intervención de efectivos de la comisaría Novena, la investigación continúa para establecer cómo se produjo el robo y avanzar con medidas contra el implicado.