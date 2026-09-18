Inseguridad en La Plata: en City Bell salen a la calle a pedir "vivir en paz"

Los vecinos del barrio Savoia, en City Bell, realizarán este sábado una movilización para reclamar medidas de seguridad ante una serie de robos y episodios en los que desconocidos habrían intentado ingresar a viviendas de la zona.

La convocatoria está prevista para las 12, en la garita ubicada junto a la estación de trenes. Allí, los vecinos buscarán hacer visible su preocupación y solicitar una mayor presencia policial, especialmente durante la madrugada, ante distintos hechos registrados en las últimas semanas.

El reclamo se intensificó luego de una entradera ocurrida el miércoles 2 de septiembre, cerca de las 21.43, en una vivienda ubicada en la zona de 474 y 11. De acuerdo con el relato de la víctima, cinco hombres ingresaron al domicilio mientras ella se encontraba junto a su hijo de 12 años y comenzaron a exigirle dinero.

Según contó la mujer, durante el asalto uno de los delincuentes la sujetó del cuello e intentó impedir que gritara. Los intrusos también habrían intentado entrar a la habitación en la que se encontraba el menor y finalmente se llevaron el teléfono celular del adolescente.

El episodio terminó cuando llegó la pareja de la mujer en un automóvil. Al advertir la presencia del vehículo, los asaltantes huyeron por el mismo lugar utilizado para ingresar. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. La víctima sostuvo además que las imágenes permitirían observar a los sospechosos recorriendo previamente las inmediaciones.

El robo en 474 y 11

Según el testimonio de la damnificada, los cinco hombres llevaban los rostros cubiertos y utilizaban guantes. Uno de ellos habría empleado una barreta para forzar la reja lateral de la propiedad.

Los vecinos también pusieron el foco en otros episodios ocurridos durante la madrugada. Uno de los más recientes se registró alrededor de las 5.35 del jueves, en una vivienda de 478 entre 8 y 9.

En las imágenes de las cámaras se observa a dos personas trepando por las medianeras y recorriendo los sectores de patios y jardines, en lo que los vecinos interpretaron como un intento de ingreso a las propiedades.

De acuerdo con las denuncias realizadas por habitantes del barrio, en otras oportunidades se produjeron sustracciones de ropa, herramientas de jardín, bicicletas, motos y distintos objetos que permanecían en los espacios exteriores de las viviendas.

Ante esta situación, los vecinos aseguran que comenzaron a reforzar las medidas de prevención mediante alarmas particulares y sistemas de alerta entre residentes. Sin embargo, sostienen que esas herramientas no alcanzan y reclaman una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

La movilización de este sábado tendrá como objetivo central trasladar ese pedido y plantear la necesidad de reforzar la vigilancia en Savoia, particularmente durante las horas de la madrugada.