Inseguridad en Villa Elisa: intentaron robar en una casa y los vecinos salieron a los gritos

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a encender las alarmas y el malestar de los vecinos en la zona norte de La Plata. Ocurrió este sábado después del mediodía en el cruce de las calles 415 y 135, en Villa Elisa, cuando delincuentes intentaron robar en una vivienda mientras sus ocupantes se encontraban en el interior.

La secuencia comenzó a las 13.33 cuando una de las habitantes de la casa advirtió la presencia de uno de los sospechosos en pleno intento de intrusión. Al verse sorprendida, la mujer comenzó a gritar para alertar a su familia, lo que provocó la huida del asaltante. De inmediato, el esposo de la víctima y su padre abordaron una camioneta y salieron a perseguir a los implicados a lo largo de las calles del barrio.

El hecho generó profunda conmoción entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron su cansancio ante la reiteración de episodios delictivos a plena luz del día. “Esta vez intentaron robarles a mis vecinos mientras estaban dentro de su propia casa. En el video se puede ver el cansancio y la indignación de uno de ellos, que, como tantos vecinos, está harto de vivir con miedo y de que estos hechos se repitan una y otra vez”, relató con impotencia una vecina a EL DIA.

Asimismo, los vecinos expresaron la creciente incertidumbre que se vive en el sector: “Nos preocupa lo que está pasando en el barrio. Sentimos que ya no podemos estar tranquilos ni siquiera dentro de nuestras propias casas. No sabemos si las autoridades están haciendo todo lo que pueden, pero la realidad es que la inseguridad continúa y los vecinos estamos cada vez más preocupados”.

Tras la persecución de los frentistas y el rápido aviso a las fuerzas de seguridad, la Policía desplegó un operativo en los alrededores que permitió interceptar y atrapar a los sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Sin embargo, la preocupación de los vecinos continúa a pesar de que los delincuentes fueron atrapados por el personal policial. “¿Por qué, en algunos casos, vuelven a quedar en libertad? No queremos acostumbrarnos a vivir con miedo ni esperar a que ocurra algo más grave para que se tomen medidas”, expusieron a este medio.