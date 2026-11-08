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Ingresó con muletas a un edificio de La Plata y escapó pedaleando en una bicicleta robada

Por Redacción

Una secuencia insólita sacudió la mañana de este domingo en la ciudad de La Plata. Cerca de las 7, un delincuente protagonizó un robo insólito en un edificio ubicado sobre la avenida 1 entre 73 y 74, donde las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el ladrón ingresó rengueando y apoyado en muletas, para luego escapar minutos después a bordo de una bicicleta sustraída.

El registro fílmico obtenido por los investigadores grafica con absoluta elocuencia el llamativo episodio. En las primeras imágenes se observa al sujeto desplazarse con extrema dificultad por la calle, utilizando muletas para sostenerse. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente segundos más tarde.

Tras violentar la seguridad del inmueble y alzarse con una bicicleta del lugar, el delincuente dejó atrás sus problemas físicos: el rodado obró el "milagro" y el sospechoso huyó pedaleando a toda velocidad, abandonando las muletas en la escena del hecho.

El episodio generó una mezcla de indignación y sorpresa entre los vecinos de la zona, quienes sufren a diario hechos de inseguridad. Tras la denuncia radicada por los damnificados, los efectivos policiales analizan las cámaras de seguridad para dar con el paradero del delincuente.


 

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