Una desesperada campaña de búsqueda moviliza desde hace más de una semana a familiares, amigos y vecinos de la Región para dar con el paradero de Bárbara, cuyo rastro se perdió en la localidad bonaerense de Monte Grande. Ante la falta de novedades concretas y el paso de los días, su entorno difundió un pedido solidario para solicitar la ayuda de la comunidad.

Según precisaron sus allegados, los últimos contactos visuales con la mujer ocurrieron entre los días 5 y 6 de noviembre en dicha zona del partido de Esteban Echeverría. Con posterioridad a esas fechas, el análisis de diversas cámaras de seguridad logró captar su paso por distintos puntos del área, aunque hasta el momento ningún rastrillaje permitió ubicarla.

La preocupación del círculo íntimo radica en su delicado cuadro de salud, dado que Bárbara tiene diagnóstico de esquizofrenia y podría encontrarse desorientada en la calle, sin medios para regresar a su hogar o pedir asistencia por sus propios medios.

Señas particulares y vías de contacto

Para facilitar su rápida identificación por parte de los transeúntes y los operadores de monitoreo, la familia detalló sus rasgos físicos principales: es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,50 metros de estatura y tiene el cabello negro con un característico mechón de canas en la parte delantera.

Quienes puedan aportar cualquier dato certero, haberla visto en la vía pública o en el transporte público, deben comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o bien llamar al teléfono de contacto familiar 2226-145751.