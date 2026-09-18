Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Intentaron forzar la persiana de una cafetería de La Plata y fueron detenidos

Por Redacción

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante la madrugada de este viernes en La Plata, acusados de haber intentado ingresar a una cafetería tras forzar la persiana metálica del comercio. El hecho fue advertido por vecinos, que dieron aviso a la Policía y frustraron el robo.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en inmediaciones de Diagonal 73, entre 63 y 64, luego de que residentes de la zona observaran a dos personas manipulando con violencia la persiana de un comercio ubicado en 3 entre 62 y 63.

Los sospechosos, identificados como un hombre de 34 años y una mujer, habrían intentado violentar el acceso al local con intenciones de robo. Sin embargo, la maniobra no llegó a concretarse debido a la alerta de los vecinos.

Tras recibir el aviso, personal del Comando de Patrullas de La Plata realizó un operativo en la zona y logró localizar a los dos sospechosos, quienes fueron interceptados y posteriormente aprehendidos.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, acusados por tentativa de robo. La UFI N°1 de La Plata tomó intervención en el caso y avaló el procedimiento policial, disponiendo que los aprehendidos y las actuaciones sean puestos a disposición de la fiscalía.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?