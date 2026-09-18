Intentaron forzar la persiana de una cafetería de La Plata y fueron detenidos

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante la madrugada de este viernes en La Plata, acusados de haber intentado ingresar a una cafetería tras forzar la persiana metálica del comercio. El hecho fue advertido por vecinos, que dieron aviso a la Policía y frustraron el robo.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en inmediaciones de Diagonal 73, entre 63 y 64, luego de que residentes de la zona observaran a dos personas manipulando con violencia la persiana de un comercio ubicado en 3 entre 62 y 63.

Los sospechosos, identificados como un hombre de 34 años y una mujer, habrían intentado violentar el acceso al local con intenciones de robo. Sin embargo, la maniobra no llegó a concretarse debido a la alerta de los vecinos.

Tras recibir el aviso, personal del Comando de Patrullas de La Plata realizó un operativo en la zona y logró localizar a los dos sospechosos, quienes fueron interceptados y posteriormente aprehendidos.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, acusados por tentativa de robo. La UFI N°1 de La Plata tomó intervención en el caso y avaló el procedimiento policial, disponiendo que los aprehendidos y las actuaciones sean puestos a disposición de la fiscalía.