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Intentaron robar un auto en La Plata, pero sonó la alarma: tres menores fueron aprehendidos y entregados a sus padres

El hecho ocurrió en 39 y 140. Cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, intentaron sustraer un Fiat Uno estacionado en la calle. La alarma frustró el robo y las cámaras de seguridad permitieron identificarlos. El caso se produce a pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó a 14 años la edad de imputabilidad.

Por Redacción

Un intento de robo de un automóvil terminó con cuatro jóvenes aprehendidos, tres de ellos menores de edad, en la zona de 39 y 140, en La Unión.

El episodio ocurrió este sábado, cuando cuatro personas habrían intentado sustraer un Fiat Uno blanco que se encontraba estacionado en la vía pública. Para ingresar al vehículo, forzaron la puerta del lado del conductor con una barreta.

Sin embargo, el intento quedó frustrado cuando se activó la alarma del automóvil. Los sospechosos escaparon del lugar, mientras que la propietaria dio aviso al 911 y aportó las características de los involucrados.

A partir de las cámaras de seguridad, los efectivos pudieron obtener imágenes de los sospechosos y avanzar rápidamente en su identificación. Poco después, los cuatro fueron localizados y aprehendidos.

Entre ellos había un joven de 19 años y tres adolescentes de 16, 16 y 15 años. También fue secuestrado el Fiat Uno, dominio GNQ 192, involucrado en el intento de robo.

Tres menores y un nuevo régimen penal

El caso ocurrió apenas una semana después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sujeto a responsabilidad penal. La normativa comenzó a regir el 5 de septiembre.

En este procedimiento, los tres adolescentes aprehendidos tienen 15 y 16 años, por lo que sus edades se encuentran dentro del rango alcanzado por el nuevo régimen.

Sin embargo, y pese a la reciente modificación legal, la Fiscalía del Joven N°2 dispuso que se certificaran sus identidades y que fueran entregados a sus progenitores. Es decir, fueron aprehendidos en el marco del procedimiento policial, pero no quedaron detenidos y regresaron con sus familias por disposición judicial.

En paralelo, respecto del joven de 19 años, la fiscalía convalidó la aprehensión y ordenó la remisión de las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo en poblado y en banda de vehículo dejado en la vía pública, agravado por la participación de menores” e intervienen la UFI N°16 y la UFI del Joven N°2.

El episodio vuelve a poner en escena el debate sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, especialmente en casos en los que participan adolescentes que, pese a encontrarse dentro de la nueva edad de imputabilidad, pueden quedar en libertad y ser entregados a sus padres mientras continúa la investigación.

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