Un intento de robo registrado durante la jornada de este sábado volvió a encender la alerta entre los vecinos de Ringuelet, luego de que dos jóvenes intentaran sustraer una moto estacionada en la zona de Camino Centenario y 511.

Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad privada instalada en uno de los comercios de la cuadra, cuyas imágenes fueron enviadas por frentistas del sector para advertir sobre el accionar delictivo en el barrio. En la grabación se observa cómo ambos individuos avanzan por la vereda hasta detenerse junto al rodado, que permanecía estacionado a metros del acceso principal a un local de productos importados.

Durante algunos segundos, los sospechosos manipularon el vehículo con la aparente intención de destrabar el manubrio o forzar su arranque con una yuga casera. Sin embargo, al activarse la alarma del rodado, no lograr su cometido y frente al riesgo de ser detenidos en la vía pública, desistieron de la maniobra y emprendieron una veloz fuga a pie por la zona.