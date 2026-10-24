Intentó auxiliar a su hermana y lo golpearon

Un nuevo episodio de violencia de género denunciado en la región terminó con un hombre herido de un culatazo y un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió en Villa Elvira, cuando un joven se acercó a la casa de su hermana tras recibir un mensaje en clave en el que, según declaró, ella le advertía que sufría situaciones de violencia por parte de su pareja.

El episodio se registró en 90 entre 1 y 115. De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso este diario, al llegar al lugar, el joven se encontró con la pareja de su hermana y comenzó a hablar con él. En esas circunstancias, apareció un amigo del hombre, que habría intervenido de manera violenta.

Siempre según el relato del denunciante, el recién llegado le pegó en el rostro con un arma de fuego, a la altura del labio superior, y le provocó un corte. Acto seguido, efectuó un disparo, aunque no se precisó si llegó a impactar contra alguna persona.

A raíz del golpe, el joven debió ser trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica y le realizaron cuatro puntos de sutura en el labio superior. Tras el episodio, se dio aviso a la Policía y se iniciaron actuaciones por lesiones leves y abuso de armas. Personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría de Villa Ponsati quedó abocado a las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los involucrados.