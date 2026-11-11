Intentó forzar un portón sobre Camino Centenario en City Bell y terminó aprehendido

Un hombre de 37 años fue aprehendido este miércoles en City Bell, acusado de intentar ingresar a robar a una verdulería ubicada en Camino Parque Centenario y 461. El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso. Al llegar, efectivos policiales encontraron al sospechoso en la puerta del comercio, identificado como «Verdulería 461», mientras intentaba abrir un portón. Los agentes lo identificaron como Fernando Martínez y luego entrevistaron al propietario del local, quien aseguró que momentos antes había observado al mismo hombre intentando forzar el acceso al negocio.

Ante esa situación, los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Décima procedieron a su aprehensión. El sospechoso, domiciliado en la zona, fue trasladado a la dependencia policial, mientras que la Fiscalía N° 5 de La Plata avaló lo actuado y solicitó que tanto el detenido como las actuaciones sean presentados en la primera audiencia judicial. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.