Intentó ingresar drogas a la cárcel de Gorina y terminó tras las rejas

El ingenio para el tráfico de estupefacientes sumó un nuevo y peculiar episodio en la localidad de Gorina. Una joven oriunda del partido de San Isidro acudió a la Unidad Penitenciaria Número 18, ubicada en la intersección de las calles 501 y 145, con el objetivo de visitar a un interno. Sin embargo, su plan fracasó por completo en la instancia de revisión corporal.

Según fuentes oficiales, el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detectó irregularidades al inspeccionar a la visitante. La mujer, identificada como A. E. A., llevaba ocultos entre sus cabellos dos envoltorios con sustancias ilícitas. Ante el hallazgo, la prefecto a cargo del operativo solicitó la inmediata intervención de los efectivos de la Subcomisaría de la jurisdicción.

Los uniformados confiscaron una bolsa de nailon verde con 36,2 gramos de marihuana y otro paquete transparente con 4,9 gramos de cocaína. Tras el secuestro de la droga, trasladaron a la acusada a la dependencia policial para labrar las actas correspondientes.

El expediente quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la figura de infracción a la Ley 23.737. Pese a la confirmación del delito, la Justicia dispuso la liberación de la implicada tras las actuaciones de rigor, amparada en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.