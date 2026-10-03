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Intentó robar a un hombre y luego asaltó una panadería: cayó con un chaleco antibalas en Berisso

El sospechoso fue detenido tras una persecución policial. Según el parte, llevaba una réplica de una pistola 9 milímetros y un chaleco antibalas. Está acusado de dos hechos ocurridos durante la mañana de este sábado.

Por Redacción

Un hombre de 27 años fue detenido este sábado en Berisso luego de protagonizar, según informaron fuentes policiales, dos episodios delictivos en pocos minutos. El sospechoso habría intentado asaltar a un vecino en la vía pública y posteriormente ingresado a una panadería, donde habría amenazado a los trabajadores con un arma.

El primero de los hechos ocurrió en inmediaciones de 33 y 124, donde un hombre de 68 años denunció ante la Policía que un sujeto lo había intimidado con un arma con intenciones de sustraerle sus pertenencias.

Con las características aportadas por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda. En ese contexto, otro vecino manifestó que el mismo sospechoso había ingresado momentos antes a una panadería ubicada en la zona de 31 entre 124 y 125.

De acuerdo con la denuncia, dentro del comercio habría amenazado a los trabajadores con un arma y cometido un robo antes de escapar del lugar.

La fuga terminó en calle 89 entre 126 Norte y 127, donde los efectivos lograron interceptarlo y detenerlo.

Al momento de la aprehensión, los policías advirtieron que el sospechoso llevaba colocado un chaleco antibalas. Además, secuestraron una réplica de un arma de fuego tipo Glock 9 milímetros, de color negro, y una campera.

El chaleco fue sometido a una verificación y, según consta en el parte policial, no registraba pedido de secuestro.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y la causa fue caratulada como tentativa de robo agravado, robo agravado por el uso de un arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y encubrimiento.

Por último, interviene la UFI N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata.

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