VIDEO | Intentó robar una casa en La Plata, llegó la Policía y se escondió debajo de una cama

Un hombre de 24 años fue aprehendido este viernes en La Plata, acusado de intentar robar una vivienda de la zona de 116 entre 67 y 68. Lo llamativo del procedimiento fue que, cuando llegó la Policía, el sospechoso intentó ocultarse debajo de una cama para evitar ser descubierto.

El episodio comenzó cuando personal de la motorizada SASU recibió un alerta del 911 por un robo en proceso. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un vecino que les contó que había visto a un hombre sobre los techos y luego dentro del patio de una propiedad lindera.

Ante esa situación, los policías ingresaron a la finca y comenzaron a recorrerla hasta que encontraron al sospechoso escondido debajo de una cama. Fue identificado como Nicolás Leonardo Agüero, de 24 años, quien quedó aprehendido.

En el lugar también se presentó el propietario de la vivienda, que reconoció como propios los elementos que el intruso habría intentado sustraer. Entre ellos había un caloventor negro, una notebook, una cortadora de pelo, un secador, un masajeador, herramientas varias y prendas de vestir. Además, los efectivos secuestraron una barreta de hierro.

Antecedentes y situación judicial

De acuerdo con la información policial, el aprehendido registra antecedentes por causas de hurto en 2022 y 2024, y por hurto por escalamiento en 2025. En este último expediente había recuperado la libertad el 1° de abril de 2026.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la motorizada SASU y de la Comisaría Novena. Interviene la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, que avaló el accionar policial y dispuso que el acusado permanezca aprehendido y sea trasladado a primera hora para las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como tentativa de robo.