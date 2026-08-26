Interceptan al jefe de la UOM de Quilmes con armas de fuego

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Vicente Adrián Pérez, fue detenido en Mataderos durante un control policial en el que hallaron dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol en un bolso.

El procedimiento se realizó sobre la calle Alberdi, cuando efectivos de la División de Investigaciones Comunales realizaban controles sobre vehículos con vidrios polarizados y ocupantes, en el marco de una investigación por una serie de robos de autos en la zona.

Los agentes detuvieron un Peugeot 308 en el que viajaban tres hombres. Entre ellos se encontraba el dirigente sindical, acompañado por quien sería su chofer y un hombre señalado como su custodio. Durante la requisa del vehículo, los policías hallaron el bolso con las armas y los demás elementos. También fueron secuestrados los celulares de los ocupantes, quienes quedaron detenidos y serán trasladados a la UFLA Sur N° 9, a la espera de determinar la situación procesal de los involucrados.