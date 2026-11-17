Una acción de amparo colectivo preventivo de consumo, con pedido de una medida cautelar urgente, ingresó en las últimas horas en la Justicia Civil de La Plata. La medida apunta a que se controlen las condiciones de seguridad y el aforo del Autódromo Roberto Mouras antes del evento de Turismo Carretera previsto para los días 5 y 6 de diciembre venideros.

El planteo fue formulado por Julio César Politano y está dirigido contra la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (FADRA), la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y el Automóvil Club La Plata S.A.

El escrito sostiene que la habilitación municipal del predio, que fijaba un factor de ocupación de 7.500 personas, habría vencido el 12 de octubre pasado, y que en las ediciones 2024 y 2025 la concurrencia superó las 20.000 personas. También se invocan observaciones técnicas atribuidas a la CoPAM sobre vías de ingreso y egreso, ausencia de calle colectora de evacuación y falta de sistema de conteo de asistentes.

El juez Alfredo Aníbal Villata tuvo por presentada la demanda, ordenó el traslado a las demandadas por cinco días hábiles (con habilitación de días y horas inhábiles) y dio vista a la Fiscalía Nº 17, que previno en una anterior clausura.

Sin embargo, el magistrado difirió el tratamiento de la cautelar hasta que la litis se encuentre debidamente trabada y dispuso las comunicaciones correspondientes al Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva.