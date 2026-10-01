Investigaban el robo de una moto y destaparon un búnker de drogas en La Plata

Personal policial de la Subcomisaría La Unión concretó la detención de un hombre de 36 años, identificado como Sergio David Pinto, tras un operativo que comenzó como una pesquisa por hurto vehicular y derivó en una causa por venta de drogas. Las acciones incluyeron el registro simultáneo de dos objetivos ubicados en la calle 524 entre 132 bis y 133, y en 142 entre 527 y 528.

El origen del expediente se remonta al pasado 11 de septiembre, cuando una mujer, de 39 años, denunció que delincuentes habían sustraído su motocicleta Mondial de 110 c.c. de color rojo del interior del garaje de su vivienda, ubicada en la calle 527 entre 30 y 31.

A partir de este hecho, los efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad y recolección de testimonios, logrando establecer la identidad del presunto autor material del robo y su lugar de residencia.

Durante las tareas de vigilancia en la zona, los oficiales detectaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo en torno al domicilio del implicado. Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia autorizó las órdenes de registro domiciliario, las cuales fueron ejecutadas este miércoles 30 de septiembre.

Al inspeccionar las propiedades, las autoridades hallaron material estupefaciente fraccionado para la venta. El secuestro detallado incluyó 32,05 gramos de cocaína distribuidos en siete envoltorios, 132 gramos de picadura de marihuana contenidos en una bolsa de nylon, una balanza de precisión, 100.000 pesos en billetes de baja denominación y un teléfono celular marca Redmi.

En el plano armamentístico, las fuerzas de seguridad retuvieron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder Ultra Compact que presentaba la leyenda "Policía de la Pcia de Bs As" y tenía su numeración suprimida. A su vez, se decomisó un revólver calibre 32 marca Colt modelo Police, también sin numeración visible. Las armas incautadas se completaron con dos cargadores de Mini Thunder con capacidad para 13 disparos, dos cargadores de Bersa para 17 tiros, 20 proyectiles marca Luger y otras 10 municiones calibre 32.

El aprehendido quedó a disposición de la UFI N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de La Plata. El magistrado interviniente convalidó lo actuado en los procedimientos y ordenó el traslado del acusado, quien ahora deberá enfrentar cargos formales en una doble causa caratulada como "robo de motovehículo" y "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".