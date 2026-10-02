Investigan a una joven de 27 años por curanderismo

Una mujer acusada de ejercer ilegalmente la psicología en La Plata pasó la noche alojada en un calabozo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), fue indagada por la fiscal Cecilia Corfield y posteriormente recuperó la libertad, mientras continúa la investigación por las presuntas irregularidades en el ejercicio de la actividad profesional. Sus actividades, en realidad, fueron catalogadas como “curanderismo”.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XI, contra Tamara Solange Roh, a quien se le atribuye haber desarrollado actividades propias de la psicología sin contar con la matrícula habilitante correspondiente. La presentación judicial sostiene que la mujer atendía pacientes, ofrecía tratamientos terapéuticos, cobraba honorarios y confeccionaba informes psicológicos con contenido diagnóstico.

De acuerdo con la denuncia, la investigación comenzó luego de que una familia consultara al Colegio por la situación profesional de Roh, quien atendía a una adolescente de 16 años. La joven llevaba aproximadamente tres meses realizando sesiones presenciales cuando sus familiares le solicitaron a la mujer un informe psicológico para presentar en el establecimiento educativo al que concurría.

El documento, fechado el 12 de junio de 2026, llevaba el título “Informe psicológico detallando diagnóstico” y contenía apreciaciones y conclusiones de carácter psicológico. Según la presentación, el informe estaba firmado y sellado por Roh, quien utilizaba una identificación vinculada con una supuesta matrícula profesional número 145. Sin embargo, cuando la familia intentó presentar la documentación en la institución educativa, recibió la advertencia de que la autora no contaría con matrícula habilitante.

A partir de esa situación, el Colegio Profesional realizó las averiguaciones correspondientes y formalizó la denuncia penal. La imputación es grave.