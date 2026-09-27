Investigan a una mujer acusada de drogar a su hijo de cinco años

Una mujer de 34 años fue detenida e imputada por la Justicia de Quilmes, acusada de haber administrado sustancias a su hijo de 5 años mientras el niño permanecía internado en una clínica privada. La investigación se inició luego de que el nene sufriera reiteradas descompensaciones que no podían ser explicadas por los médicos.

La causa está a cargo de la fiscal Curra Samaniego, titular de la UFI Nº6 de Quilmes. La mujer, identificada como N.M.A., fue detenida por efectivos de la Primera e imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo. Durante la indagatoria se negó a declarar y el Juzgado de Garantías Nº3 dispuso que continúe bajo arresto domiciliario en la casa de su madre.

Según consta en la investigación, el niño había ingresado el 18 de agosto a la Clínica del Niño y la Familia, en Quilmes Oeste, con cefalea y debilidad en las piernas. Los estudios iniciales no permitieron determinar el origen del cuadro. Con el correr de los días, los médicos advirtieron que el menor no mejoraba. Las sospechas se concentraron en las visitas de su mamá, ya que los casos se habrían repetido tras esos encuentros.

Una enfermera realizó la denuncia y luego se sumaron otras trabajadoras. Según trascendió, el personal ocultó un teléfono celular en la habitación y registró imágenes en las que se observarían maniobras de la mujer sobre la cánula que tenía colocada el niño.

Además, un análisis de sangre detectó sustancias que no formaban parte de su tratamiento. En principio se informó la presencia de barbitúricos, aunque la fiscalía aguarda las pericias para determinar con precisión qué compuestos fueron hallados.

Durante una requisa, los investigadores encontraron una jeringa descartable vacía en la cartera de la acusada y secuestraron su teléfono y el del niño. En un allanamiento posterior en su domicilio de Juan María Gutiérrez, Berazategui, también incautaron recetas a nombre del menor.

La causa continúa con nuevas pericias médicas y toxicológicas, además del análisis de los registros de la clínica.