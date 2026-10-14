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SOBRE LA RUTA 53

Investigan la muerte de un camionero en El Peligro

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Un camionero de 36 años murió ayer en una cantera de La Plata, donde habría inhalado gases mientras limpiaba la cisterna de un camión utilizado para transportar desechos de granjas avícolas. Otro trabajador que se encontraba con él también se descompensó y debió ser asistido.

La víctima fue identificada como Fernando Nociti, quien se encontraba en una cantera ubicada sobre la ruta 53, a la altura del kilómetro 52, en la zona de El Peligro. Según el parte policial, el hombre había terminado de descargar el contenido del camión cisterna y luego ingresó al tanque para realizar tareas de limpieza, sin esperar a que se ventilara.

En esas circunstancias, habría aspirado gases y se descompensó. Su compañero, de 44 años, también sufrió una descompensación, aunque permanecía consciente cuando llegaron los efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) La Plata. Al arribar, los policías encontraron a Nociti tendido en el suelo, sin signos vitales. En el lugar se secuestraron el camión Mercedes Benz y el acoplado cisterna, pertenecientes a la empresa Transporte El Rey.

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