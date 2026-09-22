Investigan un incidente callejero con un baleado en Arturo Seguí

Un hombre de 30 años recibió un disparo en una pierna y un joven de 18 sufrió una herida cortante en la cabeza durante un episodio ocurrido en la vía pública en la localidad de Arturo Seguí, en el marco de una confrontación que es investigada por la Justicia.

El hecho ocurrió en estas últimas horas, en inmediaciones de las calles 412 y 154, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una pelea y varias detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla La Plata Norte encontraron a Alan Rodrigo Antonio Campos, de 30 años, con una herida de arma de fuego en la zona baja del muslo derecho. Junto a él se encontraba Juan Ramírez Benítez, de 18, quien presentaba una lesión cortante en el cuero cabelludo.

Ante la demora de una ambulancia, ambos fueron trasladados por personal policial hasta un centro asistencial. Luego de recibir atención médica, se determinó que las lesiones eran de carácter leve, por lo que fueron dados de alta.

De acuerdo con lo declarado por Campos, momentos antes caminaba por la zona cuando fue interceptado por varios sujetos que se desplazaban en tres motocicletas: una Honda Wave blanca, una Honda XR roja y blanca y otra de baja cilindrada de color negro.

Según su relato, uno de los ocupantes efectuó varias detonaciones y uno de los proyectiles impactó en su pierna.

La investigación también permitió establecer que Ramírez Benítez habría resultado lesionado en otro episodio ocurrido en inmediaciones del cruce de 411 y 151.

En ese contexto, tras sufrir la herida, el joven se habría dirigido hasta el domicilio donde se encontraba Campos para pedir ayuda.

La causa fue caratulada preventivamente como “lesiones” y quedó bajo intervención de la UFIJ N° 9, con participación del Juzgado de Garantías N° 6 y la Unidad Funcional de Defensa N° 21.

La Justicia dispuso el inicio de actuaciones de oficio, la toma de declaraciones testimoniales y distintas diligencias para intentar determinar las circunstancias de ambos episodios e identificar a los responsables. Hasta el momento, los agresores permanecen prófugos.

En principio, no se descarta que ambos eventos se encuentren conectados, más allá de que se aguardarán los resultados de las pesquisas en curso para tener un panorama más claro.

TIEMPOS VIOLENTOS

Como se sabe, el informe de homicidios dolosos 2025 que realizó el Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó varias conclusiones fuertes, pero el dato más llamativo para La Plata es que su departamento judicial tuvo una baja importante en homicidios consumados respecto de 2024, aunque al mismo tiempo mantiene un nivel muy alto de tentativas, lo que revela que la violencia sigue plenamente activa.

Dentro de esa realidad podemos incluir el incidente registrado en Arturo Seguí, donde la mala puntería, la fortuna o, ambas al mismo tiempo, no provocaron una nueva tragedia.

Recordemos que en 2026 la Región suma 20 asesinatos contra los 14 de 2025, lo que está marcando un piso más elevado a la hora de recopilar datos, al menos en La Plata, Berisso y Ensenada, que son distritos muy conectados entre sí.

En el Departamento Judicial La Plata los números evolucionaron a la baja respecto de la tasa de homicidios (56 casos en 2021; 63 casos en 2022; 49 casos en 2023; 44 casos en 2024 y 36 casos en 2025), aunque habrá que ver los números finales al cierre del presente año calendario.