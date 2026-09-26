Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
“los voy a matar a todos”

Investigan una amenaza de muerte dentro de una escuela

Por Redacción

Una escuela de Berisso quedó bajo investigación luego de que se difundiera un estado de WhatsApp con una amenaza dirigida contra la directora y una docente. La publicación incluía la imagen de un arma dentro de una mochila y un mensaje intimidatorio.

La situación fue advertida el miércoles y generó la intervención de la Justicia. El establecimiento involucrado es la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocida como Colegio Basiliano.

Según la captura que comenzó a circular, junto a la fotografía aparecía el mensaje: “Voy a matar a todos… voy a ir primero por Ana y luego por la profesora de Ambiente”. Hasta el momento no fue identificado el autor de la publicación.

Una de las hipótesis que analiza la investigación apunta a que la imagen del arma pudo haber sido generada o modificada mediante inteligencia artificial, aunque esa posibilidad deberá ser determinada a través de peritajes. La causa fue caratulada como “Amenazas” y quedó a cargo de la UFI N° 11.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?