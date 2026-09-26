Investigan una amenaza de muerte dentro de una escuela

Una escuela de Berisso quedó bajo investigación luego de que se difundiera un estado de WhatsApp con una amenaza dirigida contra la directora y una docente. La publicación incluía la imagen de un arma dentro de una mochila y un mensaje intimidatorio.

La situación fue advertida el miércoles y generó la intervención de la Justicia. El establecimiento involucrado es la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocida como Colegio Basiliano.

Según la captura que comenzó a circular, junto a la fotografía aparecía el mensaje: “Voy a matar a todos… voy a ir primero por Ana y luego por la profesora de Ambiente”. Hasta el momento no fue identificado el autor de la publicación.

Una de las hipótesis que analiza la investigación apunta a que la imagen del arma pudo haber sido generada o modificada mediante inteligencia artificial, aunque esa posibilidad deberá ser determinada a través de peritajes. La causa fue caratulada como “Amenazas” y quedó a cargo de la UFI N° 11.