Investigan una brutal golpiza a una joven en una fiesta de Melchor Romero

Una adolescente denunció que fue agredida por otras jóvenes durante una fiesta en Melchor Romero y que, en medio del episodio, le robaron sus pertenencias. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en 517 entre 170 y 171, y es investigado a partir de una presentación en la comisaría Decimocuarta.

Según consta en la denuncia, la joven ingresó al baño de mujeres cuando habría sido increpada por otra chica, a quien conocía, que presuntamente comenzó a tirarle del pelo, darle golpes de puño y provocarle rasguños en el cuello. En ese momento se le habría caído su iPhone 13 negro, que otra de las jóvenes señaladas habría recogido antes de retirarse del lugar.

La denunciante aseguró que, luego de ser separada por otras personas que intervinieron para frenar la agresión, fue apartada del lugar. Sin embargo, minutos después regresó a la fiesta para reunirse con sus amigas y, en ese momento, habría sido atacada nuevamente por la misma joven, que volvió a tomarla del pelo, mientras recibía manotazos en la espalda de parte de otra persona a la que no logró identificar.

Finalmente, fue retirada del lugar y se marchó junto a sus amigas, sin recuperar el celular.

La joven sufrió rasguños, moretones y dolores de cabeza, por lo que recibió asistencia médica en un centro de salud de Olmos. Además, manifestó temor por posibles nuevas intimidaciones y solicitó medidas cautelares. También expresó su voluntad de impulsar la acción penal por las lesiones.