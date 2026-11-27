Un violento episodio se registró en una vivienda de las calles 25 y 160, en Berisso, donde dos hermanos habrían irrumpido tras violentar el portón de ingreso y arrojar piedras hacia el interior, mientras varias personas se encontraban realizando tareas en un aserradero.

Según la denuncia, durante el conflicto atacaron a uno de los presentes con un elemento filoso, provocándole una herida cortante de aproximadamente 25 centímetros en la espalda. Además, habrían intentado agredir a una mujer, a quien empujaron e insultaron.

Tras el episodio, la confrontación siguió fuera del domicilio, situación que derivó en un incidente aún mayor por la cantidad de personas involucradas.

La denunciante aseguró que mantiene conflictos de vieja data con los hermanos y manifestó temor por su integridad y la de su familia. También sostuvo que ambos suelen estar armados y que se dedicarían a actividades ilegales. Por eso reclamó medidas precautorias.