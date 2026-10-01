Investigan una salvaje agresión en la Megatoma

Una mujer identificada como Romina González (35) permanece internada en grave estado en el hospital San Martín, luego de ser hallada en la Megatoma de Los Hornos totalmente ensangrentada. Las causas del hecho son ahora motivo de una investigación judicial, aunque existen las peores sospechas de parte de sus familiares y allegados, quienes salieron a reclamar justicia a través de las redes sociales, donde expusieron los detalles de lo sucedido.

Precisamente, según pudieron reconstruir en el círculo más cercano de la víctima, el incidente se habría iniciado durante la noche del pasado domingo 27 de septiembre.

Testigos relataron que dos hombres, aparentemente nuevos en la zona, se acercaron a ella cerca de las nueve de la noche preguntando por puntos de venta de droga.

Más tarde, incluso, la habrían convencido de que vaya con ellos hasta una vivienda en 149 entre 69 y 70, frente a un supermercado chino.

Allí la vieron entrar. La puerta quedó cerrada con candado. Horas después, González fue levantada por una ambulancia en las calles 72 y 152. Ingresó inconsciente al hospital. El cuadro era crítico: había sufrido una importante pérdida de sangre y requirió de una cirugía de urgencia en su zona vaginal. También de asistencia respiratoria, que continuaba al cierre de esta edición.

El pronóstico es reservado, con un plazo de al menos 72 horas para chequear su evolución.

En la finca donde habría estado con los dos hombres, familiares hallaron prendas de vestir de su propiedad, rastros de sangre, vidrios rotos y elementos que sugieren una escena de violencia.

El dueño de la casa y vecinos del lugar admitieron haber escuchado gritos durante la madrugada. Nadie llamó a la Policía.

El propietario, siempre según las mismas fuentes, reconoció que alquilaba una pieza a los dos sospechosos desde hacía poco tiempo y que ellos volvieron después a retirar sus pertenencias.

La familia denunció el hecho y pidió que se revisen cámaras del supermercado chino y de viviendas lindantes.

El caso ocurre en un sector marcado por la falta de controles, el narcomenudeo y la presencia de aguantaderos.

Hasta anoche no trascendió que hubiera detenidos, aunque los presuntos autores de la agresión ya estarían identificados.

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de esa pieza y quiénes son los dos hombres que se llevaron a Romina.

La víctima se encuentra, desde hace tiempo prolongado, en un estado de marcada vulnerabilidad, sin que todo el esfuerzo de sus familiares haya podido torcer ese destino. González es mamá de un joven de 21 años.