Irrumpió en una verdulería y escapó con la recaudación

Un delincuente armado asaltó una verdulería de la zona de Las Quintas, en La Plata, amenazó a la empleada y escapó con la caja registradora, en la que había una importante suma de dinero. El sospechoso huyó en una moto que lo esperaba en la calle y ahora buscan identificarlo.

Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió en la verdulería “La Familia”, ubicada sobre la avenida 520, en la zona de 142. Según la denuncia, la dueña del comercio recibió un llamado de su empleada, quien le contó que un hombre había ingresado al local con un arma de fuego y la había apuntado para exigirle la recaudación.

El asaltante llevaba un buzo blanco con capucha, un barbijo que le cubría la boca y un casco rosa. También vestía un pantalón deportivo negro. Tras apoderarse de la caja registradora, salió del negocio y escapó junto a un cómplice que lo aguardaba en una moto roja y negra, con varios plásticos faltantes. Ambos huyeron por 142 en dirección a 519. Lo buscan.