Iván Tobar irá a juicio oral en La Plata por las amenazas a jueces federales

Iván Tobar llegará a juicio oral en La Plata acusado de haber organizado las amenazas contra magistrados federales difundidas en un video de agosto de 2021, en el que un grupo de personas encapuchadas y armadas intimidó a jueces y sus familiares. La acusación quedó acotada a ese episodio luego de que la Justicia descartara otros hechos investigados durante la causa.

Tobar fue detenido en marzo de 2025 y, al momento de su indagatoria, había sido vinculado con cuatro grupos de hechos: la presunta jefatura de una asociación ilícita, las amenazas del video, la circulación de dinero de supuesto origen ilícito y el hallazgo de autopartes de un vehículo con pedido de secuestro. En esa oportunidad se negó a declarar.

El 15 de abril de 2025, el juez federal Ernesto Kreplak dictó la falta de mérito respecto de las acusaciones relacionadas con el dinero y las autopartes. En esa resolución también procesó a Tobar, con prisión preventiva, por amenazas coactivas agravadas y asociación ilícita.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata modificó posteriormente ese escenario. El 17 de julio de 2025, la Sala II confirmó la acusación por las amenazas y la prisión preventiva, pero descartó la figura de asociación ilícita. Finalmente, el 22 de septiembre, la Fiscalía Federal Nº 3 de La Plata presentó el requerimiento de elevación parcial a juicio, limitado a las amenazas coactivas agravadas.

(Captura del video en donde con las caras tapadas con mascaras amenazan a fiscales

La acusación por el video

El video fue difundido entre el 25 y el 26 de agosto de 2021, en medio de la disputa por la conducción de la UOCRA La Plata. En las imágenes aparecen personas encapuchadas, con armas y banderas, mientras profieren amenazas dirigidas a magistrados federales y sus familiares.

La fiscalía sostiene que Tobar habría sido el organizador y autor intelectual de la filmación, aunque no aparece identificado entre quienes protagonizan las imágenes. Para sostener esa hipótesis, la acusación reunió distintos elementos considerados indiciarios: testimonios de identidad reservada, comunicaciones telefónicas registradas entre el 23 y el 27 de agosto de 2021, el lugar donde se habría realizado la grabación y la posición que Tobar ocupaba dentro de la estructura gremial.

Uno de los elementos analizados fue el inmueble donde, según los peritajes, se habría registrado el video. La pared que aparece detrás de los protagonistas fue vinculada con una vivienda ubicada en la calle 64 de Punta Lara. El inmueble figuraba a nombre de la pareja de Tobar y había sido ocupado por Rubén David Alzogaray, dirigente que compartía con él la conducción de un sector gremial y que también fue investigado.

La fiscalía también puso el foco en las banderas utilizadas durante la filmación. Un peritaje estableció que al menos una de ellas tenía un origen común con una insignia utilizada anteriormente por la facción de Juan Pablo “Pata” Medina. Distintos testimonios señalaron además que esas banderas habían sido sustraídas durante un enfrentamiento sindical ocurrido en junio de 2021.

Los cuestionamientos de la defensa

La defensa de Tobar sostiene que esos elementos no permiten demostrar que el dirigente haya ordenado o controlado la realización del video. Entre otros puntos, cuestiona que no exista una identificación científica de Tobar entre las personas que aparecen en las imágenes y señala que tampoco se incorporó el archivo original de la grabación.

También cuestiona el valor de las comunicaciones telefónicas y de los informes de geolocalización. Según el planteo defensivo, los datos se basan en la activación de antenas y no en una ubicación GPS precisa, por lo que no permitirían determinar que una persona estuviera dentro de una vivienda determinada ni qué actividad desarrollaba en ese momento.

Otro punto de discusión será el alcance penal de las amenazas. La defensa cuestiona que se haya acreditado que el video tuviera como finalidad concreta coaccionar a los magistrados y plantea que tampoco se demostró que los funcionarios hubieran conocido las amenazas antes de adoptar la decisión judicial que, según la acusación, se pretendía condicionar.

La utilización de armas también será analizada durante el debate. Mientras la fiscalía sostiene que su exhibición incrementó la capacidad intimidatoria del mensaje, la defensa cuestiona que se haya determinado pericialmente que todos los objetos mostrados fueran armas reales y aptas.

Qué se discutirá en el juicio

El debate oral no abarcará todas las imputaciones que aparecieron durante la investigación. Los hechos relacionados con el dinero y las autopartes quedaron bajo falta de mérito, mientras que la Cámara Federal descartó la asociación ilícita. La elevación a juicio quedó limitada a las amenazas coactivas agravadas vinculadas con el video de 2021.

La cuestión central será determinar si los elementos reunidos durante la investigación permiten acreditar una intervención concreta de Tobar en la organización de la filmación. Para la fiscalía, la combinación de los distintos indicios permite sostener que se trató de una maniobra planificada bajo su dirección. Para la defensa, esos elementos no alcanzan para demostrar una orden o un aporte concreto del dirigente.

La responsabilidad penal de Tobar deberá ser determinada en el juicio oral y, hasta que exista una sentencia firme, mantiene su estado jurídico de inocencia.