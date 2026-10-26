Johana Ramallo: la querella exigió identificar a los policías denunciados por amenazas

El proceso judicial que investiga la desaparición de Johana Ramallo continuó este lunes con la trigésima séptima audiencia en el fuero Federal de La Plata. Durante la jornada, tras la declaración de cuatro efectivos de seguridad, el Ministerio Público Fiscal resolvió desistir de las citaciones a otros uniformados.

Los representantes legales de la particular damnificada aceptaron la propuesta, pero impusieron una condición estricta para avanzar: solicitaron la entrega de un álbum de fotografías oficial para que Marta Ramallo pueda individualizar a los agentes responsables de las amenazas sufridas a lo largo de este tiempo.

Esta exigencia guarda relación directa con un violento episodio registrado en febrero de 2020. Semanas atrás, en el marco de la audiencia número 34, la madre de la joven logró reconocer a Rubén Darío Gauna, numerario de la Comisaría Novena platense, como el sujeto que la apuntó con un arma de fuego en la vía pública. Tras esa identificación visual en pleno recinto, los abogados solicitaron el arresto inmediato del policía y una profundización de las pesquisas.

La mujer manifestó su profundo temor por la libertad del acusado y advirtió sobre el peligro inminente de tener a un individuo armado en las calles con la intención de silenciarla. Esta causa paralela suma preocupación al entorno familiar, mientras el expediente central intenta esclarecer el destino de Johana, ausente desde el 26 de julio de 2017 tras caer en una presunta red de explotación.

Cabe destacar que la sesión de este lunes se desarrolló bajo una modalidad mixta, con participantes conectados de forma virtual y otros presentes en la sala. En ese contexto, la actividad procesal sufrió una breve interrupción cuando el tribunal advirtió que tres de los imputados se habían quedado dormidos durante la exposición. Superado ese contratiempo, el debate retomó su curso habitual.