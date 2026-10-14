Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SU MADRE PIDIÓ REPROGRAMAR UNA DECLARACIÓN

Johana Ramallo: nuevo capítulo en Tribunales

Archivo

Por Redacción

En la previa de la audiencia 36 del juicio por delitos relacionados con la muerte de Johana Ramallo, prevista para hoy en los Tribunales Federales de La Plata, su madre, Marta Ramallo, solicitó postergar su declaración en una causa penal por presuntas amenazas con arma de fuego que atribuye a un policía bonaerense. El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N° 1, junto con la solicitud de mantener vigentes las medidas de prueba y seguridad requeridas con anterioridad.

A través de sus abogados, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Emanuel Noetzly, la mujer pidió reprogramar la audiencia prevista para hoy por cuestiones de agenda de sus defensores, quienes ya tenían otros compromisos judiciales para este martes y miércoles. Como alternativas, propusieron los días 19, 20 o 22 de octubre, según la disponibilidad del juzgado.

La presentación se conoce después del episodio de tensión ocurrido el 25 de septiembre, cuando Marta reconoció entre los testigos a un efectivo de la Comisaría Novena al que había denunciado en 2020. Según su relato, el policía la había amenazado con un arma de fuego en la vía pública.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2020, cuando caminaba por diagonal 73 y un taxi se detuvo a su lado. Al acercarse a la ventanilla, el hombre habría exhibido un arma y le habría dicho que “cerrara el culo”. La mujer radicó la denuncia el 3 de marzo de ese año y aportó el número de disco del vehículo.

Cuando volvió a verlo durante la audiencia de septiembre, Marta se descompensó y el debate debió pasar a un cuarto intermedio. Posteriormente, la querella solicitó el procesamiento y la detención del efectivo, a quien señala por las presuntas amenazas.

Ahora, la Justicia deberá resolver el pedido de reprogramación y los planteos vinculados con las medidas de seguridad reclamadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?