Jornada de prevención de estafas virtuales para adultos mayores

Con la finalidad de brindar herramientas para reconocer y prevenir fraudes digitales, más de 60 personas participaron ayer de una charla sobre prevención de estafas virtuales, organizada por la UGL La Plata VII (PAMI).

Luego de la apertura de la jornada a cargo del director regional Rodrigo Vallejos, quien expuso sobre los objetivos y fundamentos del encuentro, la actividad se desarrolló con la participación de la fiscal Cecilia Corfield y de los instructores especializados en estafas virtuales, Débora Maiza y Pablo Lavié.

Durante la reunión se abordaron distintas modalidades de engaño que pueden afectar especialmente a los adultos mayores, como las estafas mediante llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales y páginas web, además de falsas ofertas de productos, servicios, beneficios o trámites que buscan obtener información personal y datos sensibles.

La propuesta tuvo como eje central la prevención y la concientización, con recomendaciones prácticas para detectar situaciones sospechosas y evitar convertirse en víctima de un fraude.

También se habló sobre la maquinaria delictiva que se despliega detrás de cada estafa, con ramificaciones de transferencias, que dificultan enormemente la posibilidad de rastrear la ruta del dinero.

La creciente utilización de herramientas digitales y canales de comunicación online también generó nuevas modalidades delictivas. Frente a este escenario, desde la UGL VII destacaron la importancia de brindar información y acompañamiento para que los adultos mayores puedan desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital.

La alta participación, sin dudas, reflejó el interés y la preocupación existente frente a esta problemática, que ocupa una agenda central en toda la comunidad.