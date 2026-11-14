“Jugando con fuego”: quemaron un auto junto a una vieja estación de GNC en Tolosa

La preocupación volvió a instalarse en Tolosa después de una madrugada con dos incendios de vehículos y un escenario que inquieta especialmente a los vecinos: uno de los autos fue prendido fuego junto a la antigua estación de GNC INI, ubicada en 119 y 532. Ante el riesgo que representa el predio abandonado, los frentistas volvieron a reclamar medidas urgentes para evitar una posible tragedia.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de la 1.40 en 117 entre 523 y 524, donde las llamas consumieron un vehículo y alcanzaron un poste de luz. Según denunciaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, el fuego estuvo cerca de propagarse a otros autos estacionados y al tendido eléctrico. Los bomberos llegaron alrededor de las 2.20 y lograron controlar la situación.

Pero la madrugada todavía tendría otro episodio. Entre las 6 y las 6.30, un Peugeot fue incendiado junto a la vieja estación de GNC, un predio que desde hace tiempo está en el centro de los reclamos por inseguridad y abandono.

Desde la Asamblea Vecinal Tolosa advirtieron que el lugar se convirtió en un foco de preocupación permanente. Según denunciaron, allí suelen ingresar personas y se desarrollarían distintas actividades vinculadas con la inseguridad. También señalaron que en el predio aparecen vehículos presuntamente robados que luego son desmantelados o terminan incendiados.

El temor a una explosión y los reclamos que no tienen respuesta

El mayor temor de los frentistas está relacionado con las características del antiguo establecimiento y el riesgo que podría representar un nuevo incendio en sus instalaciones. Aseguran que ya se registraron más de cuatro episodios de fuego en el predio, algunos de ellos dentro de las propias construcciones.

"Los vecinos no tenemos paz con esta estación abandonada", expresaron desde la organización, que advirtió sobre la posibilidad de que un incendio termine provocando una explosión.

"Más de un año y medio que nos vienen diciendo que van a cerrar, que van a alambrar, que esto, que aquello, y todavía seguimos igual los vecinos", cuestionó uno de los frentistas.

El malestar también está vinculado con las intervenciones reiteradas de los servicios de emergencia. "Todo el tiempo estamos con las sirenas, con los bomberos, madrugada, mañana, tarde, noche. Ya estamos podridos los vecinos de la estación de INI. Queremos una solución en forma inmediata, no se puede vivir así todo el tiempo al sobresalto, con miedo", expresó.

Los nuevos incendios volvieron a poner en primer plano una problemática que los habitantes de Tolosa aseguran que lleva demasiado tiempo sin resolverse. Mientras esperan respuestas y medidas concretas, el temor es que alguno de estos episodios termine teniendo consecuencias mucho más graves.