Juicio a La Toretto, Día 4: "Estaba deprimida por estar detenida con gente de distinta condición social"

La cuarta jornada del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto" de La Plata, tuvo este jueves una declaración que volvió a poner el foco sobre su comportamiento después del siniestro vial en el que murió Walter Armand. Una médica psiquiatra que la entrevistó durante su detención describió cómo encontró a la acusada y aseguró que su principal preocupación estaba relacionada con el encierro y las consecuencias que la causa tenía sobre su imagen pública.

Durante su exposición, María Rodríguez, profesional de la asesoría pericial que participó de las entrevistas realizadas en mayo y agosto de 2024, explicó que Alvite se mostró tranquila, predispuesta y en condiciones de comprender y responder las preguntas. También señaló que no detectaron enfermedades mentales graves ni trastornos de personalidad.

Sin embargo, uno de los pasajes más relevantes de su declaración estuvo relacionado con el estado emocional de la joven mientras permanecía detenida. La psiquiatra sostuvo que Alvite manifestó estar deprimida por el malestar que le generaba compartir el lugar de detención con personas de distinta condición social.

"Estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social", explicó Rodríguez. Y agregó que no la observaba angustiada ni movilizada por el motivo que la había llevado a prisión, sino por las consecuencias de estar encerrada y el temor a que pudiera ocurrirle algo durante la detención.

La profesional también hizo referencia a las preocupaciones que Alvite manifestó durante las entrevistas. Según relató, en el primer encuentro la joven contó que había comenzado una carrera que luego abandonó y que tenía intenciones de convertirse en influencer y trabajar con marcas internacionales.

En ese sentido, Rodríguez indicó que se encontraba conmovida por la exposición de su imagen a partir del caso y por cómo esa situación podía afectar sus aspiraciones personales. En la segunda entrevista, realizada cuando ya tenía acceso a un celular, contó que leía durante la noche publicaciones en redes sociales y noticias sobre su situación judicial, algo que también le generaba angustia.

"Estaba ansiosa y movilizada en relación a su condición", resumió la psiquiatra. Además, sostuvo que la joven permanecía centrada en lo que le sucedía a ella y que sus preocupaciones estaban vinculadas con la pérdida de la libertad, más que con el hecho concreto por el que estaba siendo juzgada.

Tensión en la audiencia y pedido de recusación

La declaración de los profesionales estuvo acompañada por momentos de tensión dentro de la sala. Luego de las exposiciones de los psiquiatras, la defensa de Alvite, encabezada por Santiago Irisarri, realizó preguntas y cuestionó distintos aspectos de los informes.

Tras los cruces, el abogado pidió la recusación de los peritos. Entre los argumentos planteados mencionó presuntas contradicciones en la interpretación de la causa y cuestionamientos a la predisposición de la psiquiatra al momento de responder algunas de las preguntas.

El planteo sumó un nuevo foco de tensión a una jornada en la que las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas de la acusada ocuparon un lugar central.

Se esperan los testigos de la defensa

Con la declaración de los profesionales, el debate avanzó sobre uno de los aspectos vinculados al estado emocional de Alvite después del hecho. Ahora, la expectativa está puesta en los próximos testimonios, especialmente los convocados por la defensa de la joven.

El juicio busca determinar las responsabilidades por el siniestro vial en el que murió Walter Armand, un caso que conmocionó a La Plata y que tiene a Felicitas Alvite sentada en el banquillo de los acusados.