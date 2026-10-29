A más de dos años de la muerte de Walter Armand, la causa que tiene como principal acusada a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, ingresará el próximo lunes en la etapa decisiva. El juicio oral comenzará el 2 de noviembre y se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata.

En la antesala del debate, la Justicia rechazó un pedido de la defensa de Alvite para que pudiera salir dos veces por semana de su arresto domiciliario con el objetivo de trabajar en un estudio jurídico de la ciudad. La decisión volvió a poner en discusión las condiciones en las que la joven cumple la prisión preventiva y provocó una fuerte reacción de la familia de la víctima.

“Es como una cargada, como una tomada de pelo hacia nosotros, hacia la Justicia”, expresó Milton Armand, hermano de Walter, en diálogo con EL DIA, al referirse a la solicitud de autorización laboral.

La resolución fue dictada por el TOC II, que consideró que la proximidad del juicio oral refuerza la necesidad de garantizar que Alvite permanezca sujeta al proceso. La joven cumple arresto domiciliario desde mayo de 2025, bajo una morigeración de la prisión preventiva y sin tobillera electrónica.

El reclamo de la familia antes del juicio

El pedido había sido presentado por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. La propuesta contemplaba que Alvite realizara tareas administrativas y de asistencia en un estudio jurídico de La Plata.

Se trata del segundo intento de conseguir una autorización laboral desde que la acusada obtuvo el arresto domiciliario. Anteriormente, había trascendido una propuesta para que trabajara como niñera.

“Una prisión domiciliaria sin tobillera es una prisión domiciliaria muy rara”, cuestionó Milton. Y agregó: “Podía hacer lo que quiere. Todo muy injusto”.

La situación se suma a la espera que atraviesa la familia desde la muerte de Walter, ocurrida el 12 de abril de 2024. Con el comienzo del debate cada vez más cerca, el hermano de la víctima reconoció que volver sobre lo sucedido implica atravesar nuevamente el dolor.

“Si bien ya son dos años, sabiendo que falta poco, vuelve todo. Es difícil, porque tenés que arrancar de nuevo a acordarte de todo. No te olvidás nunca”, contó.

Las cámaras, una de las pruebas centrales

Uno de los ejes del juicio será la reconstrucción de los minutos previos al choque ocurrido en la zona de 13 y 532. Las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata forman parte de las pruebas que serán examinadas durante las audiencias.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Alvite circulaba a alta velocidad a bordo de un Volkswagen Gol Trend y habría cruzado varios semáforos en rojo antes de embestir la motocicleta en la que se desplazaba Armand.

Entre los registros incorporados a la causa se encuentra el video del momento del impacto, en el que se observa que el semáforo de la avenida 13, por donde circulaba el automóvil, estaba en rojo.

“Las cámaras lo mostraron todo”, afirmó Milton. “No fue un accidente”, sostuvo el hermano de la víctima, quien considera que las imágenes tendrán un papel determinante en el debate.

Durante el juicio, las partes podrán analizar los registros audiovisuales, interrogar a los testigos y discutir los informes técnicos reunidos durante la investigación. La reconstrucción del hecho y la interpretación de esas pruebas serán centrales para establecer las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades penales.

Dos acusadas y distintas imputaciones

Alvite llegará al debate acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La Fiscalía sostiene que la joven asumió el riesgo de provocar un desenlace fatal al conducir a alta velocidad y cruzar semáforos en rojo.

Junto a ella será juzgada Valentina Velázquez, quien la acompañaba aquella madrugada. La joven está imputada por una presunta prueba de velocidad o destreza con un vehículo, prevista en el artículo 193 bis del Código Penal, vinculada con su supuesta participación en la carrera ilegal.

La familia Armand reclama que Velázquez también sea juzgada por homicidio simple con dolo eventual, al considerar que su intervención en la presunta picada debe analizarse en relación con la muerte del motociclista.

La diferencia entre las imputaciones constituye uno de los puntos que estarán bajo la atención de las partes durante el proceso. La acusación estará a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, mientras que la defensa de Velázquez será ejercida por la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

Por su parte, la familia de Walter estará representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, en carácter de particulares damnificados.

Una causa marcada por los cuestionamientos de la defensa

La llegada al juicio oral estuvo precedida por distintas audiencias preparatorias en las que se discutieron las pruebas y las medidas necesarias para el debate.

La defensa de Alvite cuestionó la investigación que llevó adelante el fiscal Fernando Padován y denunció un presunto ocultamiento de elementos probatorios. Ese planteo fue presentado ante la Procuración General bonaerense.

En las instancias preliminares también se debatieron medidas de instrucción suplementaria, entre ellas pedidos de informes a empresas de telefonía celular y la posibilidad de realizar una pericia accidentológica de parte.

Ahora, el TOC II deberá escuchar los planteos de la acusación y las defensas, examinar las pruebas incorporadas y determinar las responsabilidades que correspondan.

“Lo que esperamos es justicia”

Walter Armand era músico y padre de familia. Murió el 12 de abril de 2024, después de ser embestido por el automóvil conducido por Alvite en la intersección de 13 y 532.

Desde entonces, sus familiares reclaman que se esclarezcan las circunstancias del hecho y que se determinen las responsabilidades penales. A pocos días del inicio del juicio, Milton volvió a expresar el pedido que sostiene la familia desde hace más de dos años.

“Lo que esperamos es justicia”, remarcó durante la entrevista con EL DIA.

El hermano de la víctima también cuestionó la actitud de la principal acusada durante este tiempo. “Nunca hubo una disculpa, un perdón, no se hizo cargo de lo que hizo”, afirmó.

Con cinco jornadas previstas entre el 2 y el 6 de noviembre, el juicio buscará establecer qué ocurrió aquella madrugada y cuál fue la responsabilidad de cada una de las acusadas en el episodio que terminó con la vida de Walter Armand.