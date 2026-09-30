Juicio por Dessio: más de 500 búsquedas sobre cómo matar, bajo la lupa

Más de 500 búsquedas vinculadas con venenos y formas de matar, dos teléfonos que impactaban en las mismas antenas y 74 comunicaciones con el hombre señalado como autor material del crimen. Esos fueron algunos de los datos más fuertes que dejó la tercera y última audiencia de prueba en el juicio por el asesinato de la abogada Verónica Dessio. El debate continuará el miércoles 7 de octubre, a las 10, con los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas.

El principal aporte de la jornada estuvo a cargo de María Celeste Segui, especialista que intervino en el análisis de los teléfonos secuestrados durante la investigación. Su exposición permitió reconstruir parte de la información extraída de los dispositivos atribuidos a Ivana Verónica Mapis y José Antonio Alves.

De acuerdo a su relato, Mapis tenía dos teléfonos: uno registrado a su nombre y otro que utilizaba un chip prepago que figuraba a nombre de Verónica Dessio. Esa segunda línea aparecía agendada en otros dispositivos como “Ros”, “Rosana” o “Roxana”. Pero el dato central fue que ambos teléfonos de Mapis impactaban en la misma celda de una antena, en el mismo día, hora, minuto y segundo. Para la acusación, esa coincidencia permite sostener que los dos dispositivos estaban juntos y que el segundo teléfono se encontraba en poder de Mapis.

La perito también expuso el historial de navegación de ese dispositivo. Allí fueron detectadas más de 500 búsquedas relacionadas con venenos y métodos para provocar la muerte, entre ellas referencias al caso de Yiya Murano y a sustancias tóxicas. Las consultas se concentraban en fechas cercanas al asesinato de Dessio, ocurrido el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi.

Otro elemento incorporado durante la audiencia fueron las comunicaciones entre Mapis y Alves. Se contabilizaron 21 llamadas y 53 mensajes entre ambos, además de contactos desde la segunda línea telefónica. Según se explicó, hubo comunicaciones con Alves hasta el 28 de diciembre, día en que fue detenido.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi. Por la familia Dessio intervienen los querellantes Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, mientras que Pietra Sanz representa a Carolina Pérez. Mapis es defendida por Gastón Nicocia y Alves por la defensora oficial Verónica Garganta.

TESTIGOS DE LA DEFENSA

En la segunda parte de la jornada declararon testigos de la defensa de Mapis. Garganta desistió de los testimonios que había propuesto para Alves. Entre quienes declararon por Mapis estuvo Cecilia Sambrosito, su actual pareja, quien cuestionó el relato de Carolina Pérez y sostuvo que la relación entre ambas estaba atravesada por una fuerte influencia de la ex esposa de Dessio sobre Mapis.

En ese mismo tramo de la audiencia también surgió la existencia de un grupo de WhatsApp creado por amigas de Mapis bajo el nombre “Justicia por Ivana”. Ante el tribunal, una de las integrantes reconoció que desde ese espacio se sostenía públicamente su inocencia, aunque admitió que no había consultado el expediente antes de participar. El juez Claudio Bernard le preguntó entonces sobre qué elementos podía sostener esa postura si no conocía las pruebas reunidas en la causa.

Así, la defensa intentó plantear una versión inversa sobre el vínculo entre Pérez, Dessio y Mapis. Mientras Pérez había contado en la primera audiencia que Mapis mantenía una actitud de celos y control hacia su relación con Verónica, una de las testigos convocadas por la defensa sostuvo ahora que, “en realidad”, era Pérez quien ejercía influencia sobre Mapis y que esta accedía a sus pedidos por culpa y temor a perderla.

Esa interpretación busca poner en discusión uno de los puntos centrales de la acusación: que los conflictos afectivos entre las tres mujeres y, en particular, los celos de Mapis por el vínculo que Pérez mantenía con Dessio, pudieron haber sido parte del móvil del crimen.

Con los testimonios de ayer quedó cerrada la etapa probatoria. Ninguno de los dos imputados declaró y las defensas comunicaron que no harán uso de ese derecho.