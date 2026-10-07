Juicio por Dessio: un día clave para definir el futuro de los dos acusados

El juicio por el crimen de la abogada Verónica Dessio entrará hoy en una de sus jornadas decisivas. Desde las 10, en los Tribunales de La Plata, está previsto que comiencen los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas, luego de un debate oral que permitió reconstruir los últimos momentos de la víctima y poner bajo la lupa el vínculo entre los dos acusados: Ivana Mapis y José Antonio Alves, quienes podrían enfrentar una condena a perpetua en caso de ser encontrados culpables.

Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi. Por la familia Dessio intervienen los querellantes Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, mientras que Pietra Sanz representa a Carolina Pérez. Mapis es defendida por Gastón Nicocia y Alves por la defensora oficial Verónica Garganta.

La última audiencia de prueba dejó algunos de los elementos más fuertes incorporados al proceso. María Celeste Segui, especialista que intervino en el análisis de los teléfonos secuestrados, expuso que Mapis utilizaba dos dispositivos y que ambos impactaban en la misma antena en el mismo día, hora, minuto y segundo. Uno de ellos, además, contaba con un chip registrado a nombre de Dessio.

Ese teléfono también contenía más de 500 búsquedas relacionadas con venenos y métodos para provocar la muerte. Entre las consultas aparecieron referencias a sustancias tóxicas y al caso de Yiya Murano. Según se expuso, parte de esas búsquedas se concentró en fechas cercanas al asesinato.

Otro dato que quedó incorporado fue el intercambio entre Mapis y Alves: 21 llamadas y 53 mensajes, además de contactos desde la segunda línea. Las comunicaciones entre ambos se extendieron hasta el 28 de diciembre, cuando Alves fue detenido.

Con la etapa de prueba ya cerrada y ninguno de los imputados dispuesto a declarar, este miércoles llegará un momento clave.