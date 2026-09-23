Juicio por el crimen de Aramburú: pidieron 20 y 27 años de prisión para los acusados

El proceso judicial por el asesinato a balazos del ex Puma platense Federico Martín Aramburú entró en su fase decisiva en los tribunales de París. Este miércoles, a cuatro años y medio del crimen que conmocionó al mundo del rugby en Francia y nuestro país, el abogado general Philippe Courroye solicitó condenas de 20 y 27 años de prisión para Romain Bouvier y Loïk Le Priol, respectivamente. El veredicto definitivo se dará a conocer este viernes 25 de septiembre.

Durante su exposición, el fiscal Courroye fue categórico al describir el accionar de los imputados. Señaló que aquel 19 de marzo de 2022, tras una discusión en la terraza de un bar, los acusados "administraron su justicia privada" para asesinar a "un hombre de bien" que, a sus 42 años, "tenía la vida por delante".

Aramburú, quien residía en el País Vasco francés tras haberse consagrado bicampeón de Francia con el Biarritz, falleció producto de los disparos efectuados por Le Priol (32 años). No obstante, la reconstrucción determinó que Bouvier (35 años) fue el primero en abrir fuego, vaciando un cargador de cuatro balas y alcanzando a la víctima en dos oportunidades.

Loïk Le Priol, uno de los acusados, sigue el debate en una habitación

El representante del Ministerio Público hizo un marcado énfasis en la ideología de los agresores -ambos exmilitares y militantes de ultraderecha-, subrayando su "fascinación por la fuerza", "las armas" y los símbolos nazis, lo que reavivó el debate nacional sobre la violencia perpetrada por estos grupos.

El dolor familiar y un paralelismo histórico

La jornada del miércoles también dio lugar a los alegatos de los representantes legales del entorno íntimo de la víctima. Sophie Thonon-Wesfried, abogada de la madre del exjugador, Cecilia Martín Aramburú, calificó el hecho como un "crimen de odio".

"Tengo el difícil honor de defender el dolor de una madre. Perder a un hijo es indescriptible, impensable", expresó en la sala. La letrada trazó un paralelismo entre la "impunidad" de los atacantes y la violencia estatal en Argentina durante la dictadura cívico-militar de 1976, al recordar que su clienta tiene dos primos desaparecidos y vio a su tía luchar toda su vida por la verdad.

Por su parte, el abogado Félix Pelloux, en representación de los hermanos Isidro y Rosario Aramburú, reveló el profundo trauma intrafamiliar. Según detalló, la hermana de Federico debió abandonar su labor en audiencias penales de un juzgado "por miedo a enfrentarse a casos similares".

Cecilia Aramburu (izq.), madre de Federico Martín Aramburu

En cuanto a la viuda y los tres hijos del deportista, la abogada Marie Tortos transmitió las desgarradoras preguntas que los niños le formularon a su madre a lo largo de los años: "¿Cuántas balas, por qué, cuánto duró, dónde, sufrió, se le pudo haber salvado?".

A pesar de la tragedia, la defensora aseguró que "no hay odio", sino un firme "deseo de verdad, de respeto". Además, confirmó que los menores se encontraban viajando en tren con mucha fe hacia París para presenciar el cierre del juicio.

Nuevas pruebas y el testimonio del socio

El último alegato querellante estuvo a cargo de Véronique Massi, defensora de Shaun Hegarty, socio y amigo de Aramburú que se encontraba junto a él la noche del desenlace fatal. La abogada relató la "culpa" que atormenta a su cliente por no haber logrado salvar al exjugador y apuntó directamente contra la coartada de los principales acusados, quienes habían argumentado disparar en defensa personal.

"Shaun es un hombre que lleva cuatro años sin poder respirar porque no deja de oír que él es el agresor. Eso es lo que le dijeron durante cuatro años", enfatizó Massi. Mirando a la cara a Le Priol, quien enfrenta la prisión perpetua, denunció la falsedad de sus declaraciones: "Estamos presenciando, sintiendo y escuchando el poder de Le Priol, quien pensó que podía engañarlos".

El cierre de la audiencia estuvo marcado por la exhibición de material audiovisual inédito extraído del teléfono celular de Lyson R., expareja de Le Priol procesada por complicidad.

Las fotos y videos mostraron a los acusados durante su etapa en el movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD). En los archivos se los observa con los rostros tapados, posando con armas y balas, participando en ejercicios paramilitares y profiriendo insultos racistas al ritmo de canciones alemanas. "Ese es el mundo en el que viví", justificó Le Priol en el estrado.

Estas evidencias complicaron a Lyson R., quien previamente había declarado que "nunca había visto armas". Ante la exigencia del juez para aclarar por qué ella misma había capturado esos videos, la acusada aseguró que "ya no recuerda", argumentó que la relación solo duró dos años y sostuvo que su expareja era un individuo "tranquilo y discreto".